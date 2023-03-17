На акции против пенсионной реформы в Париже полиция задержала более 120 человек (ВИДЕО)

Сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали в центре Парижа более 120 участников манифестации против пенсионной реформы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные МВД.

Первые стычки между демонстрантами и стоящими в оцеплении полицейскими на площади Согласия произошли примерно в 22:00 16 марта. Спустя полтора часа полиция приступила к разгону демонстрантов, применяя водомет и слезоточивый газ.

Протесты по всей стране

Помимо Парижа, массовые демонстрации против реформы и действий правительства прошли в других городах Франции. Около 10 тыс. человек вышли на улицы Тулузы, крупные марши прошли в Бордо, Гренобле, Страсбурге, Тулоне, Лилле, Нанте. Местами были зафиксированы столкновения с полицией и беспорядки, как, например, в Амьене, Лионе или Ренне, где правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы. В Дижоне протестующие сожгли чучело президента Франции Эмманюэля Макрона и нанесли ущерб зданию мэрии.

Особенно серьезные инциденты были зафиксированы в Марселе, где, по данным Agence France-Presse, хулиганы в масках били витрины магазинов, банков и страховых компаний, поджигали мусорные баки и автомобили. Свои действия они сопровождали призывами к массовому вандализму и насилию в отношении представителей власти и "буржуазии".

Принудительное принятие законопроекта

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет часть льготных пенсионных режимов. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.