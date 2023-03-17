На севере Франции работники автозавода перекрыли дорогу из-за пенсионной реформы

Сотрудники автомобильного завода Stellantis в коммуне Орден (департамент Нор) на севере Франции частично перекрыли дорогу в знак протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, работники установили заграждения на перекрестке с круговым движением недалеко от завода. Проезд транспорта на прилегающих дорогах затруднен.

Организаторами манифестации выступили члены профсоюза "Всеобщая конфедерация труда". Как говорится в пятницу в сообщении на его странице в Facebook, демонстрация протеста началась в 04:00. На опубликованных фотографиях видно, что протестующие жгут файеры и останавливают проезжающие автомобили.

В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет некоторые льготные пенсионные режимы. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.

Решение кабмина вызвало протесты по всей стране. Несогласные в Париже и других городах устроили беспорядки, требуя отозвать реформу. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, на манифестациях в республике были в общей сложности задержаны сотни человек.