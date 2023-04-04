Times: умер бывший глава британского Минфина Найджел Лоусон

Экс-министр финансов Великобритании Найджел Лоусон, занимавший свой пост в 1983-1989 гг. в правительстве премьер-министра Маргарет Тэтчер, умер на 92-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как напомнило издание, в должности главы Минфина Лоусон запомнился резкими экономическими реформами, направленными на сокращение роли государства в национальном хозяйстве страны, в том числе за счет массовой приватизации и снижения налогов. Лоусон был депутатом Палаты общин британского парламента от Консервативной партии с 1974 года по 1992 год. Затем он получил пэрство и заседал в Палате лордов до своего ухода из верхней палаты законодательного органа в декабре 2022 года. На заключительном этапе своей политической карьеры экс-министр запомнился как активный сторонник выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Лоусон родился в Лондоне в 1932 году. Его дед по отцовской линии купец Густав Лейбсон иммигрировал в Соединенное Королевство из города Митава (ныне - город Елгава в Латвии), сменив свою фамилию на Лоусон. Будущий министр финансов окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политологию и экономику. После учебы он два года служил в королевских ВМС. В 1956 году Лоусон начал журналистскую карьеру в газете Financial Times, позже работал в еженедельнике Sunday Telegraph и журнале Spectator, а уже затем ушел в политику.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, ранее также занимавший пост главы Минфина, заявил, что Лоусон был для него одним из примеров для подражания. "Одним из первых моих действий на посту канцлера [казначейства] стало размещение картины Найджела Лоусона над моим рабочим столом. Он был преобразующим канцлером и источником вдохновения для меня и многих других", - написал Сунак в Twitter.