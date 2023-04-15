Главы МИД Южной Кореи и Франции заявили, что КНДР не будет признана ядерной державой

Главы МИД Республики Корея и Франции Пак Чин и Катрин Колонна подтвердили приверженность денуклеаризации КНДР и заявили, что народная республика никогда не будет признана в статусе ядерной державы. Об этом в субботу сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры [иностранных дел] двух государств отметили, что в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Северная Корея не может обладать статусом ядерной державы и что она никогда не будет признана в таком качестве", - сообщили в Сеуле о результатах переговоров, состоявшихся в пятницу.

Пак Чин и Катрин Колонна указали, что общая цель их государств состоит в "полном, проверяемом и необратимом" отказе КНДР от ядерного оружия и средств его доставки в виде баллистических ракет. Представители Южной Кореи и Франции осудили ядерную угрозу со стороны Пхеньяна и его "незаконные пуски баллистических ракет", включая "пуск якобы межконтинентальной ракеты на твердом топливе" 13 апреля.

По словам министров, необходимо прервать незаконное финансирование ракетно-ядерной программы, для этого мировому сообществу нужно соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, в том числе касающиеся северокорейских рабочих за границей, и блокировать неправомерную деятельности КНДР в киберсфере.

Помимо этого, главы МИД обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере атомной и возобновляемой энергетики, космической области и в цифровых технологиях. Министры затронули возможности взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе, выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в сфере обороны и безопасности.