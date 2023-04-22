Премьер Греции попросил президента назначить парламентские выборы на 21 мая

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил в субботу президента страны Катерину Сакелларопулу и попросил ее распустить парламент и назначить выборы на 21 мая. Об этом сообщил телеканал ERT-1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, после встречи Мицотакиса и Сакелларопулу, которая состоялась в президентском дворце, будет издан соответствующий указ главы государства, который по традиции вывесят на специальной доске в парламенте. Это будет означать роспуск законодательного органа и начало подготовки к выборам. Как ожидается, указ опубликуют между 14:00 и 18:00 по местному времени.

Как заявил на встрече премьер, он передает президенту акт кабинета министров, в котором "рекомендуются роспуск парламента и проведение выборов через четыре недели, 21 мая, что предусмотрено статьей 41 [конституции]". "По сути, правительство исчерпало свой [четырехлетний] срок", - сказал Мицотакис. "Период выборов должен стать трамплином для максимального участия, особенно молодого поколения, которое будет голосовать впервые", - отметил он, добавив, что "указ о роспуске парламента будет подписан сегодня днем".

В свою очередь Сакелларопулу приняла папку с актом, подписанным членами кабмина, и пожелала "спокойного и плодотворного предвыборного периода".

По итогам предстоящих выборов распределение мест будет осуществляться по принятой во времена правления ныне оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" экс-премьера Алексиса Ципраса простой пропорциональной системе, которая не позволяет отдельно взятой политической силе при нынешнем раскладе самостоятельно сформировать правительство. Создавать альянсы ведущие партии также не собираются.

Как отмечают эксперты, повторные выборы могут пройти не ранее чем через 20 дней после первых и уже будут проводиться по усиленно-пропорциональной системе, закон о которой провела партия "Новая демократия". По данным сайта Ekefalonia.gr, победитель в соответствии с нововведением получит 30 дополнительных мест в парламенте. Для контроля над 300-местным однопалатным законодательным органом правительству нужно иметь там как минимум 151 место.