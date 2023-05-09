Япония и Франция проведут онлайн-переговоры глав МИД и Минобороны в формате "два плюс два"

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и Франции во вторник проведут онлайн-переговоры в формате "два плюс два". Об этом журналистам на регулярной пресс-конференции сообщил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня, 9 мая, пройдут седьмые японско-французские переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два", - отметил он.

Хаяси подчеркнул, что Франция - важный партнер для Японии, с которым Токио разделяет базовые ценности. Глава МИД рассказал, что на предстоящих переговорах стороны планируют обсудить широкий спектр международных вопросов и укрепить двустороннее сотрудничество.