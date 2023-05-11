Правительство Испании одобрило помощь для сельхозсектора из-за засухи на €784 млн

Правительство Испании одобрило новый пакет помощи на €784 млн для сельскохозяйственного сектора на фоне засухи, установившейся в последние месяцы в стране. Об этом кабмин сообщил в четверг в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет министров одобрил пакет срочных мер по поддержке сельскохозяйственного сектора на сумму чуть более €784 млн, - отмечается в публикации. - Приблизительно €636,7 млн от общей суммы будут направлены на прямую помощь фермерам и животноводам".

Таким образом, как передает агентство Europa Press, правительство увеличило общий объем помощи из-за засухи до €2,19 млрд.