На юго-востоке Франции произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано во вторник в департаменте Альпы Верхнего Прованса на юго-востоке Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные Центрального сейсмологического бюро страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки ощущались в районе коммуны Сен-Поль-сюр-Юбай. Экстренные службы также зафиксировали звонки от жителей деревень, расположенных в долине Ройя на границе с Италией.

Эпицентр землетрясения, по данным французских сейсмологов, находился на глубине 5 км. Информации о каких-либо разрушениях не поступало.

Как отмечает Le Figaro, последний раз толчки меньшей интенсивности наблюдались на границе Франции и Италии в феврале.