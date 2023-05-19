Великобритания ввела запрет на импорт алмазов, алюминия меди и никеля из РФ

Премьер-Министр Великобритании Риши Сунак ввел запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминий, сообщает телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сунак объявил на саммите G7 о запрете на импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля", - передает телеканал.

"Позднее в этом году мы примем закон о запрете импорта российских алмазов и прекратим весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующие запреты на российское железо и сталь", - уточняется в заявлении премьера, опубликованном его канцелярией.

Кроме того, Британия вводит санкции в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.