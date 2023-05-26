В Париже полиция применила газ против мешающих собранию акционеров Total Energies экологов

Парижские полицейские применили слезоточивый газ против радикально настроенных экологов, пытающихся блокировать вход в концертный зал в центре Парижа, зарезервированный для общего собрания акционеров энергогиганта TotalEnergies. Об этом сообщила в пятницу газета Sud Ouest, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении, несколько десятков экоактивистов сели перед входом в концертный зал на улице Фобур дю Тампль, где расположены также несколько посольств и Елисейский дворец.

По данным Sud Ouest, чтобы расчистить подходы к зданию, полицейские бросили несколько гранат со слезоточивым газом.

TotalEnergies стала не единственной целью радикальных экологов. Ранее они провели акции против других компаний, которые, по мнению экоактивистов, участвуют в проектах, связанных с использованием ископаемых источников энергии.