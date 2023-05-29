Премьер Испании заявил, что решил распустить парламент и назначить выборы на 23 июля

Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил в понедельник о решении распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 июля, сообщает Trend.

Санчес сообщил о своем решении королю Филиппу VI и отметил, что созовет заседание Совета министров вечером для распуска Генеральных кортесов. Премьер объяснил свое решение результатами региональных и муниципальных выборов, которые состоялись 28 мая.

После проведения голосования в большинстве из 12 автономных сообществ, где было выражено волеизъявление, победу одержала консервативная Народная партия, которая является традиционным соперником Испанской социалистической рабочей партии, возглавляемой Санчесом.

Предстоящие выборы в стране были запланированы на конец 2023 года.