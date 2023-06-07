Во Франции одобрили выделение 413 млрд евро на модернизацию армии

Одобренный в первом чтении семилетний план по увеличению оборонного бюджета Франции для модернизации вооруженных сил был поддержан большинством голосов членов Национального собрания Франции, сообщает газета Le Figaro, передает Trend.

В соответствии с законопроектом, выделено 413,3 млрд евро на оборону с 2024 по 2030 год.

За проголосовали 408 членов, против – 87. Теперь документ будет передан на рассмотрение Сената. Согласно французским СМИ, ожидается, что решение будет принято до 14 июля.

Газета Le Monde отмечает, что такие расходы на оборону значительно превышают предыдущие годы.