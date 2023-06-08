Президент Чехии подписал закон о финансировании обороны стороны

БАКУ /Trend/ - Президент Чехии Петр Павел подписал закон о финансировании обороны республики, сообщает пресс-служба президента, передает Trend.

Согласно этому закону, страна будет выделять на оборону ежегодно 2% ВВП.

Ранее, 31 мая, Сенат Чехии утвердил этот закон, подготовленный правительством, как сообщали чешские СМИ. Уже 21 апреля данный документ был одобрен в нижней палате парламента - Палате депутатов. В сообщении Пражского града говорится: "Президент республики подписал закон от 31 мая 2023 года о финансировании обороны Чехии".