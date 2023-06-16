Европарламент призвал НАТО начать подготовку к присоединению Украины к альянсу

БАКУ /Trend/ - В четверг европейские депутаты приняли резолюцию, в которой призвали страны-союзницы НАТО ускорить процесс для приглашения Украины для вступления в Североатлантический альянс, сообщает Европарламент в своем коммюнике, передает Trend.

В документе указывается, что депутаты Европарламента призывают союзников по НАТО исполнить свои обязательства перед Украиной и дать возможность Киеву быть приглашенным в оборонный альянс.

Парламентарии подчеркивают в резолюции, которая была принята со 425 голосами "за", 38 "против" и 42 воздержавшихся, что они ожидают начала процесса присоединения после окончания военных действий.

По мнению европейских депутатов, до полного членства Украины в альянсе ЕС и его государства-члены, вместе с союзниками по НАТО и странами-партнерами, должны тесно сотрудничать с Киевом для разработки временных рамок обеспечения безопасности.