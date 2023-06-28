Правительство Молдовы приняло решение о выходе из Межпарламентской Ассамблеи СНГ

БАКУ/Trend/ - Правительство Молдовы приняло решение о выходе страны из Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Это было одобрено на заседании правительства в среду. В пояснительной записке отмечается, что основной целью МПА СНГ является защита основных прав и свобод человека, мониторинг развития демократии и избирательного права, а также борьба с угрозами и вызовами для безопасности. Однако, как говорится, в свете текущего регионального контекста, выполнение этих задач становится невозможным из-за различий во мнениях некоторых членов Ассамблеи по данному вопросу.