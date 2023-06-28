Французским властям необходимо расследовать системный и этнический характер чрезмерного применения силы полицией - депутат

БАКУ /Trend/ - Власти Франции должны уважать права людей на проведение демонстраций и защищать протестующих в Нантере.

Об этом сказал Trend депутат парламента Азербайджана, председатель подкомитета по правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Кямал Джафаров.

Данное замечание было сделано им после трагического инцидента, в результате которого 17-летний подросток был смертельно ранен полицией в пригороде Парижа Нантере. После этого между протестующими и правоохранительными органами вспыхнули столкновения.

“Я очень потрясен новостью о 17-летнем подростке алжирского происхождения, которого застрелил полицейский во Франции. В 2023 году Франция стала свидетелем тревожной тенденции - 13 смертей в результате перестрелок с полицией во время остановок транспорта. К сожалению, этот недавний инцидент знаменует собой второй подобный инцидент со смертельным исходом в этом году”, - подчеркнул Джафаров.

Джафаров отметил, что три человека были убиты в результате стрельбы полиции после отказа соблюдать правила дорожного движения в 2021 году и двое в 2020 году.

“Статистика перестрелок со смертельным исходом в 2021 и 2022 годах показывает, что большинство жертв были арабского происхождения”, - добавил он.

“Во-первых, я прошу французские власти расследовать системный и этнический характер чрезмерного применения силы полицией и активизировать свои усилия для обеспечения своевременного и адекватного отправления правосудия в отношении всех жертв. Во-вторых, я призываю французские власти уважать право на демонстрацию и защищать протестующих в Нантере”, - заключил он.