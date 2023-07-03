КАМПАЛА/Trend/ - Экоактивисты Уганды требуют компенсации от Франции за экологическую катастрофу и выступают против колониальной политики этой страны.

Так, пять неправительственных организаций Франции и Уганды, включая французское отделение организации "Друзья Земли" и базирующийся в Уганде Африканский институт управления энергетикой (AFIEGO) подали второй иск против французской компании TotalEnergies в связи со строительством нефтепровода из Уганды в Танзанию.

Предметом иска является нарушение прав на продовольствие и землю на территориях, где проходит данная инфраструктура. От компании требуется возмещение ущерба в результате указанных правонарушений, продолжающихся уже шесть лет.

Стоит отметить, что первый иск был подан на предмет экологических рисков и нарушения прав проживающих на этих территориях, который в итоге был отклонен судом.

TotalEnergies, который является основным акционером в проекте трубопровода, отвергает эти обвинения.