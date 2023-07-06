Во франции нарастает недовольство в связи с решением провести Олимпийские игры в Париже

БАКУ/Trend/ - Во Франции наблюдается сокращение числа сторонников проведения Олимпийских игр в 2024 году в Париже, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Odoxa для газеты "Фигаро", передает в четверг Trend.

Согласно опросу, только 58% французов положительно относятся к идее проведения игр в столице Франции в следующем году. Этот показатель снизился на 11 процентных пунктов за последние три месяца. Остальные опрошенные либо имеют противоположное мнение, либо не определились с ответом.

Из результатов опроса видно, что 64% негативно настроенных респондентов опасаются за свою безопасность, 66% беспокоятся о проблемах с транспортом, а 71% опасаются негативного влияния на окружающую среду.

Кроме того, более половины опрошенных (52%) заявили, что планируют следить за Олимпийскими играми.

Опрос был проведен среди примерно 1 тысячи человек 21-22 июня.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.