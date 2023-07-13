Швейцария задействует резервы вакцин из-за угрозы их нехватки

Швейцарские власти приняли решение задействовать обязательные резервы вакцин, чтобы предотвратить их нехватку. На данный момент поставки некоторых вакцин, включая комбинированную вакцину против дифтерии, коклюша, полиомиелита и столбняка, а также вакцину против ветряной оспы, испытывают определенные трудности. Как передает Trend, об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

В официальном заявлении говорится: "Недостаток поставок вакцин для населения представляет угрозу. Чтобы обеспечить их постоянное наличие, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен дал указание о включении обязательных резервов".

Правительство пояснило, что "несоответствие поставок в настоящее время затрагивает несколько вакцин, рекомендованных швейцарской вакцинационной программой", включая "комбинированную бустерную вакцину для усиления базовой иммунизации детей в возрасте от 4 до 7 лет против дифтерии, коклюша, полиомиелита и столбняка, вакцину против менингококковых инфекций и вакцину против ветряной оспы". Активация имеющихся обязательных резервов страны призвана обеспечить непрерывность поставок. Причины проблем с поставками, как отмечается, "многочисленны", включая высокий спрос на вакцины в мире. По оценкам властей, "ситуация должна улучшиться к весне 2024 года".