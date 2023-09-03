БАКУ /Trend/ - На Средиземном море произошла очередная трагедия.

Как передает Trend со ссылкой на СМИ стран Евросоюза, катастрофа катера у острова Лампедуза унесла жизни 41 человека, которые теперь считаются пропавшим без вести. Среди спасенных всего четверо мигрантов.

Исчезновение в Средиземном море пассажиров лодки с мигрантами произошло в результате ее аварии. Лодка с мигрантами вышла из тунисского города Сфакс в сторону Италии и затонула у средиземноморского острова Лампедуза.

Четверо спасшихся сообщили властям, что всего в лодке вместе с ними было 45 человек, в том числе трое детей. Во время плавания лодка опрокинулась из-за сильной волны. Спасенные также сообщили, что на борту было только 15 спасательных жилетов.

По имеющимся данным, четверо были спасены из воды мальтийским грузовым судном и доставлены на Лампедузу итальянской береговой охраной. Ни грузовое судно, ни патрульные катера береговой охраны не обнаружили в воде тел погибших. Это может быть связано с тем, что пострадавшие были спасены далеко от места аварии.

Первый центр приема беженцев на Лампедузе уже несколько раз был переполнен этим летом. Насчитано более 93 600 человек, добравшихся до Италии на лодках в этом году – за тот же период прошлого года эта цифра составляла около 44 600 человек. То и дело происходят катастрофы, когда люди пытаются добраться до Европы через Средиземное море.