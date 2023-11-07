Франция избавляется от «ненужных» мигрантов – лицемерный законопроект вызвал протесты

БАКУ/Trend/ - В Сенате Франции приступили к обсуждениям очередного лицемерного законопроекта об иммиграции, который, по сути, предусматривает избавление от «ненужных» мигрантов, а нелегалы, которые задействованы в экономически важных отраслях, смогут получить вид на жительство.

Законопроект предусматривает ускорение процесса депортации мигрантов. Более того, французские правые требуют отмены права на полное государственное медицинское обслуживание, на которое могут претендовать нелегальные мигранты после трех месяцев пребывания на территории страны.

Уже данные обсуждения вызвали недовольство в стране, которая «прославилась» своей циничной политикой по отношению к мигрантам, к этническим меньшинствам. Десятки демонстрантов собрались у здания Сената Франции.

Как сообщает Euronews, по мнению правозащитных организаций, некоторые положения законопроекта нарушают права соискателей убежища.

"Чистое лицемерие этого правительства. С одной стороны, министр внутренних дел заявляет: "Мы будем депортировать нелегальных работников", а с другой - Министерство финансов, которое говорит: "Мы вполне довольны. Мы с удовольствием возьмем налоги и взносы на социальное страхование с работников, не имеющих вида на жительство, но подписавших трудовые договоры и получающих расчетные листки", - отмечает глава неправительственной организации Singa Global Бенуа Амон.