Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС - Оливер Вархели

БАКУ /Trend/ - Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели прокомментировал итоги встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

Как передает Trend, об этом Оливер Вархели написал в соцсети X.

Европейский комиссар сообщил, что в ходе встречи обсуждался первый отчет о процессе расширения ЕС и следующие шаги Грузии в направлении Европейского союза.

Вархели отметил, что Комиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата, и подчеркнул, что задачи на пути к этому статусу ясны. Он также добавил, что приверженность и решимость Грузии помогут завершить оставшиеся шаги в этом процессе.