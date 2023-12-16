Французская компания финансировала ИГИЛ? – скандальный иск

БАКУ/Trend/ - Французскую компанию по производству цемента Lafarge обвиняют в финансировании террористической организации ИГИЛ.

Как сообщают мировые СМИ, это нашло отражение в иске, поданном сотнями езидами с гражданством США против этой компании. Большинство из истцов являются жертвами резни езидов, устроенной ИГИЛ в Ираке в 2014 году.

В иске отмечается, что Lafarge должна выплатить компенсацию за "помощь и подстрекательство" к актам международного терроризма ИГИЛ. Компания обвиняется во вступлении в сговор с ИГИЛ и ее посредниками.

Стоит отметить, что еще в октябре 2022 года компания обвинялась в выплате средств ИГИЛу и "Джебхат ан-Нусре" в размере около 6 миллионов долларов. Эти средства были выделены в виде "ежемесячных пожертвований" для того, чтобы обеспечить продолжение работы завода компании в Северной Сирии, который тогда контролировался боевиками. В итоге компания выплатила штраф в размере 777,78 миллиона долларов.

Это не первый случай, когда Франция фигурирует в скандалах, связанных с финансированием терроризма. Немало писалось о связи между Францией и террористической организацией ASALA.

Как известно, ASALA была создана в Бейруте в 1975 году Агопом Акопяном. Организация совершила несколько терактов против турецких дипломатов. В течение 7 лет Ливан был излюбленным местом для ASALA, и организация расширилась. Однако, как только в 1982 году Бейрут оказался под контролем Израиля, начался ее упадок. Потеряв всякую поддержку, террористическая организация была вынуждена покинуть Ближний Восток. Тогда Франция помогла организации, предоставив приют.

Организация перенесла всю свою инфраструктуру из Ливана во Францию. Однако "медовый месяц" Франции и ASALA продлился недолго. Армяне-террористы предали Францию, осуществив теракт в аэропорту Орли. После теракта организация была выдворена за пределы страны, а один из ее главарей Монте Мелконян был арестован. Вскоре Акопян был убит в Европе, "власть" перешла к Монте. Когда разразилась Первая Карабахская война, французское правительство освободило Монте. Однако Карабах стал его могилой, а ASALA распалась в 1994 году.

Вот чем занимаются во Франции, которая называет себя «движущей силой в борьбе с финансированием терроризма». На словах Париж якобы пытается «мобилизовать» усилия стран, намеренных обеспечить выявление и ликвидацию всех источников финансирования терроризма, а на деле сам занимается финансированием террора.