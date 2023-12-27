Запад должен уважать решение Сербии как государства, и сербов как народа - Мария Захарова

БАКУ /Trend/ -Запад должен уважать решение Сербии как государства, и сербов как народа.

Как передает в среду Trend, об этом сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Период балансирования Запада должен закончиться. Если Сербия суверенное государство, признаваемое таковым Западом, то Запад должен уважать решение Сербии как государства и сербов как народа. Если Запад не уважает Сербию как суверенное государство и не уважает сербов и граждан Сербии как народ, тогда Запад должен отказаться от того, что для него демократия и свобода являются чем-то незыблемым. Поэтому балансирует не Сербия, а Запад, и балансирует очень опасно. Это манипулирование, это инсценировки уважения суверенитета государств», - сказала она.

Отметим, что в ночь на 25 декабря в Белграде начались массовые беспорядки. Сторонники оппозиции, блока «Сербия против насилия» не согласились с победой на выборах в городское собрание столицы коалиции, возглавляемой правящей партией. Президент Сербии Александр Вучич назвал протесты попыткой «уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия» и пообещал, что они не будут иметь никакого результата — ведь «власть сменяется только на выборах».