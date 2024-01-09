Новым премьер-министром Франции стал Габриэль Атталь

БАКУ /Trend/ - Новым премьер-министром Франции назначен Габриэль Атталь, который до настоящего времени занимал должность министра образования.

Как передает во вторник Trend, решение об этом принял президент Франции Эмманюэль Макрон.

Отметим, что Габриэль Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции (ему 34 года).

Напомним, что в понедельник Э.Макрон отправил в отставку Элизабет Борн, которая занимала пост премьер-министра с мая 2022 года.

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