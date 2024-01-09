Кем является новый премьер-министр Франции? - интересные факты

БАКУ /Trend/ - Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон назначил молодого политика Габриэля Атталя премьер-министром страны.

Кем является Габриэль Атталь?

Габриэль Атталь родился 16 марта 1989 года в Кламаре. 34-летний Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции

В 2006 году он вступил в Социалистическую партию, которую позже, в 2016 году сменил на партию "Вперед!" (нынешнее "Возрождение").

Во время членства в Социалистической партии Атталь в 2007 году поддержал на президентских выборах кандидатуру Сеголен Руаяль. Став членом партии "Вперед!", он выступил на президентских выборах 2017 года в поддержку кандидатуры Эмманюэля Макрона.

Несмотря на молодой возраст, у Атталя за плечами большой опыт работы на различных должностях в правительстве Франции. Так, с 16 октября 2018 года по 6 июля 2020 года он был Государственным секретарем при министре национального просвещения и молодёжи. 6 июля 2020 года был назначен Государственным секретарем при премьер-министре, а также официальным представителем правительства Франции.

С 20 мая 2022 года по 20 июля 2023 года Атталь работал министром-делегатом общественных счетов при министре экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции, после чего уже был назначен на должность министра национального просвещения и по делам молодёжи, которую занимал до последнего назначения.

К слову, супругом (да, именно супругом) Габриэля Атталя является французский политик и член Европарламента Стефан Сежурне, который в то же время возглавляет партию нынешнего президента Франции ("Возрождение").

Является ли совпадением назначение Макроном супруга главы своей партии премьер-министром? Вряд ли, но мы не об этом.

Стефан Сежурне - один из ярых сторонников армян и лоббирует интересы Армении как во Франции, так и в Европарламенте. К примеру, он является инициатором нескольких антиазербайджанских резолюций, которые были приняты Европарламентом.

Супруг нового премьера гордится своей деятельностью по "защите" армян, о чем нередко делится публикациями в своих социальных сетях.

Так, недавно он призывал Европу поддержать армян: "Мы поддерживаем армянский народ. Франция не может действовать в одиночку. Европа должна сыграть свою роль".

Лоббирование армянских интересов со стороны супруга нового премьера Франции Габриэля Атталя, безусловно, отразится и на собственной позиции последнего.

То есть, если у кого-то и были надежды на то, что со сменой главы правительства во Франции изменится и нынешняя предвзятая позиция этой страны в отношении Азербайджана, то это не так.

В этом случае, "надежда" умерла первой, а не последней.