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ЕС подготовил план из 10 пунктов для Ближнего Востока

Европа Материалы 20 января 2024 18:42 (UTC +04:00)
ЕС подготовил план из 10 пунктов для Ближнего Востока

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Европейский союз подготовил план комплексного решения конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Trend со ссылкой на Euractiv, это отражено в проекте документа, подготовленном Службой внешней политики ЕС.

"Учитывая текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенность, пришло время готовиться к всеобъемлющему миру", - говорится в документе.

План из 10 пунктов включает в себя шаги, которые необходимо предпринять для установления мира в секторе Газа.

Ожидается, что конфликт на Ближнем Востоке станет одной из главных тем на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет в Брюсселе 22 января.

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