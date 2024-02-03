Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Болгария отправила в Украину первые БТР

Европа Материалы 3 февраля 2024 04:00 (UTC +04:00)
Болгария отправила в Украину первые БТР

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Согласно решению парламента отправлена ​​первая партия боевых бронетранспортеров, подаренных Болгарией Украине.

Как сообщает Trend, агентство БГНЕС опубликовало фотографии, сделанные министром обороны Тодором Тагаревым во время погрузки бронетехники на прицепы.

В декабре правящее большинство отклонило вето президента на поставку оборудования. После этого МВД Болгарии приняло решение отправить в Украину около сотни бронетранспортеров и запчастей. По оценкам экспертов, на транспортировку оборудования может уйти два месяца.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости