В ЕС Орбану пригрозили лишением права голоса за отказ по Украине

БАКУ /Trend/ - Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану пригрозили лишением права голоса в ЕС в случае отказа поддержать оказание финансовой помощи Украине.

Как пишет газета Corriere della Sera, принципиально вопрос о единодушном решении стоял не столько из-за самой помощи, сколько из-за опасности допустить прецедент раскола в ЕС, передает Trend.

Орбан в итоге не захотел быть белой вороной ЕС. Как отмечает издание, важная роль в ведении переговоров была отведена премьер-министру Италии Джордже Мелони, с которой у Орбана схожие позиции по многим вопросам, но «капитуляция» венгерского премьера, который дал свое согласие на передачу фондов Украине после того, как блокировал его с декабря, стала результатом коллективного процесса и угроз наказания.

Как отмечается, европейские лидеры и руководство ЕС пригрозило применением статьи 7 (параграф 2) Устава ЕС, что подразумевает лишение голоса (а, значит, вето), то есть фактическое устранение от принятия решений.