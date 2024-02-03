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Литва передала Украине партию боеприпасов

Европа Материалы 3 февраля 2024 06:35 (UTC +04:00)
Литва передала Украине партию боеприпасов

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Литва направила Украине очередную партию военной помощи.

Как передает Trend , об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

«Военная помощь Украине является инвестицией в нашу собственную безопасность. Часть очередного пакета ориентирована на формируемую Литвой международную коалицию по разминированию», – приводятся в сообщении слова главы ведомства Арвидаса Анушаускаса.

В переданную партию входят снаряды к гранатометам Carl Gustaf и дистанционные взрыватели RISE-1. Количество переданных предметов и их стоимость не уточняются.

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