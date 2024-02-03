Литва передала Украине партию боеприпасов

БАКУ /Trend/ - Литва направила Украине очередную партию военной помощи.

Как передает Trend , об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

«Военная помощь Украине является инвестицией в нашу собственную безопасность. Часть очередного пакета ориентирована на формируемую Литвой международную коалицию по разминированию», – приводятся в сообщении слова главы ведомства Арвидаса Анушаускаса.

В переданную партию входят снаряды к гранатометам Carl Gustaf и дистанционные взрыватели RISE-1. Количество переданных предметов и их стоимость не уточняются.