Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира - Сийярто

БАКУ /Trend/ - Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружений в Украину.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT.

Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия предложила увеличить Европейский фонд мира на €5 млрд в этом году для компенсации странам ЕС поставок оружия Украине.

"Поскольку поставки вооружений для нас красная черта, мы не будем принимать в этом участие. Но Венгрия не может и не будет мешать другим делать это", — сказал глава МИД Венгрии.

Он также заявил, что Венгрию устраивает решение Евросоюза направить Украине финансовую помощь в размере €50 млрд. Министр отметил, что для Венгрии было важно создание механизма контроля за расходованием средств, направляемых Киеву, а также гарантия неприкосновенности заблокированных средств из еврофондов, причитающихся Венгрии. Сийярто заверил, что оба этих условия соблюдены.