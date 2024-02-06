Король Великобритании во время лечения продолжит еженедельно принимать премьер-министра

БАКУ /Trend/ - Король Великобритании Карл III продолжит еженедельно принимать премьер-министра Риши Сунака во время лечения от рака, сообщают британские СМИ, передает Trend.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что, хотя врачи посоветовали королю избегать общественных обязанностей во время амбулаторного лечения, он продолжит заниматься общественными делами и работать с бумагами. В официальные обязанности монарха входит подписание законов, принятых парламентом.

Король также еженедельно принимает премьер-министра в Букингемском дворце, чтобы обсудить важные национальные и международные события.