ЕС продвинулся в вопросе реформирования бюджетных правил

БАКУ /Trend/ - Реформа бюджетных правил, которую обсуждают в ЕС уже несколько лет, была предварительно согласована на уровне представителей государств – членов Евросоюза и Европарламента.

Как сообщает Trend , «Сделка! – говорится на странице в соцсети X, посвященной председательству Бельгии в Совете ЕС. – Новые правила помогут достичь сбалансированных и устойчивых государственных финансов, структурных реформ, стимулирования инвестиций, экономического роста и создания рабочих мест в ЕС».

«Новые правила значительно улучшат существующие рамочные условия и обеспечат эффективные и удобные в применении правила для всех стран ЕС. Они обеспечат сбалансированность и устойчивость общественных финансов, усилят акцент на структурных реформах, а также будут способствовать инвестициям, росту и созданию рабочих мест во всем ЕС. Я рад, что мы нашли сбалансированное соглашение, которое теперь позволит перейти к быстрой реализации», – заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, комментируя соглашение.

На сайте Совета ЕС отмечается, что целью реформы является постепенное, реалистичное, устойчивое и благоприятное для роста снижение коэффициентов задолженности и дефицита при защите реформ и инвестиций в стратегически важных областях, таких, как цифровая, «зеленая», социальная или оборонная области».

«Соглашение также сохраняет обязательство государств-членов представлять национальные среднесрочные структурные фискальные планы», – говорится далее в пресс-релизе.

Согласно долговым правилам так называемого Пакта стабильности ЕС, принятым в конце 1990-х годов, дефицит бюджетов стран Евросоюза не должен превышать трех процентов валового внутреннего продукта (ВВП). При этом общий долг не должен превышать 60 процентов ВВП. Обычно государства должны выплачивать пять процентов от суммы долга, превышающего 60-процентную отметку, в год.

Обсуждаемая реформа призвана модернизировать эти правила, чтобы обеспечить инвестиции и в то же время избежать чрезмерной задолженности отдельных стран-членов.