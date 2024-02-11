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ЕС угрожал премьеру Венгрии из-за отказа финансировать Киев - Балаж Орбан

Европа Материалы 11 февраля 2024 00:30 (UTC +04:00)
ЕС угрожал премьеру Венгрии из-за отказа финансировать Киев - Балаж Орбан

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Лидеры Европейского союза открыто угрожали навредить экономике Венгрии в случае отказа одобрить финансирование для Украины.

Об этом заявил политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

«Когда главы государств и правительств ЕС говорили по телефону с премьер-министром [Венгрии Виктором] Орбаном, они открыто озвучили ему именно эту угрозу», – сказал советник в интервью изданию Exxpress.

Такой подход Балаж Орбан назвал «де-факто политическим изнасилованием». По его словам, у Венгрии сильная экономика, а Будапешт дал понять, что не боится угроз.

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