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Франция призывает ЕС вкладываться в оборону на фоне «российской угрозы»

Европа Материалы 11 февраля 2024 05:25 (UTC +04:00)
Франция призывает ЕС вкладываться в оборону на фоне «российской угрозы»

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью газете Ouest France заявила, что Париж призывает другие страны Евросоюза последовать значительно увеличить объемы финансирования оборонной отрасли на фоне угрозы «российского вторжения» в страны НАТО.

Отвечая на вопросы издания, разделяет ли Сежурне опасения ряда европейских военных об угрозе нападения РФ на НАТО в ближайшие годы и следует ли западным странам вкладывать больше средств в оборону, министр ответил утвердительно, передает Trend.

Также глава министерства рассказал о решении Франции удвоить финансирование военных программ. Он подчеркнул, что это «экзистенциальный вопрос для ЕС» и европейцам следует «найти гарантии безопасности».

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