Король Великобритании выступил с заявлением после того, как у него был диагностирован рак

БАКУ /Trend/ - Король Великобритании Карл III, у которого диагностировали рак, поблагодарил всех, кто беспокоился о его здоровье.

Как передает Trend, об этом говорится в заявления британского монарха.

Он подчеркнул, что все, кто столкнулся с раком, знают, что хорошие слова утешают и ободряют.

Карл III добавил, что рассказ о его диагнозе помог улучшить общественное понимание и пролить свет на работу всех организаций в Великобритании и во всем мире, которые поддерживают больных раком и их семьи.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что был шокирован, когда узнал , что король Карл III болен раком. Он заявил, что надеется, что монарх быстро выздоровеет, поскольку болезнь выявлена ​​на ранней стадии.