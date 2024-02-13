В ЕС будут откладывать прибыль от замороженных активов России для восстановления Украины

БАКУ /Trend/ - Совет Евросоюза утвердил постановление, согласно которому прибыль от замороженных финансовых активов России будут откладывать для помощи Украине.

Как сообщает Trend , об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Совет принял постановление, разъясняющее обязательства центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ), владеющих активами и резервами Центробанка России», — говорится в заявлении.

Согласно постановлению, центральные депозитарии, которые владеют активами российского Центробанка на сумму, превышающую €1 млн, должны учитывать остатки средств, накопившиеся в результате санкционных мер Евросоюза, и хранить подобные доходы отдельно. При этом депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью.

Все средства впоследствии пойдут на поддержку Украины и восстановление страны, заявили в Совете ЕС.