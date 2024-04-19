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Задержано лицо, угрожавшее взорвать иранское консульство в Париже (Обновлено)

Европа Материалы 19 апреля 2024 17:02 (UTC +04:00)
Задержано лицо, угрожавшее взорвать иранское консульство в Париже (Обновлено)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Парижская полиция задержала угрожавшего взорвать иранское консульство мужчину с поясом смертника.

Как передает в пятницу Trend, информацию об этом распространили европейские СМИ.

16:23

БАКУ /Trend/ - Неизвестный мужчина с поясом смертника пробрался в здание консульства Ирана в Париже и угрожает взорвать его.

Как передает в пятницу Trend, информацию об этом распространили европейские СМИ со ссылкой на источники в полиции.

"В настоящее время мужчина скрывается в здании иранского консульства в 16-м округе Парижа. Надев пояс со взрывчаткой, он угрожает активировать его", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве меры безопасности полиция оцепила территорию.

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