На юге Германии из-за оползня с рельсов сошли два вагона скоростного поезда

БАКУ /Trend/ - Два вагона скоростного поезда сошли с рельсов ночью в городе Швебиш-Гмюнд (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии из-за оползня, вызванного продолжающимися ливнями, передает Trend.

По сообщению местной полиции, никто из 185 пассажиров не пострадал.

В то же время в городе Пфаффенхофен-на-Ильме из-за непогоды, охватившей юг Германии, погиб пожарный. Он участвовал в операции по спасению людей от последствий наводнения и находился в надувной лодке, которая перевернулась. Его тело обнаружили утром.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой объявлен в нескольких районах Баварии. Метеорологи прогнозируют на воскресенье новые проливные дожди с грозами, которые могут вызвать повышение уровня воды в Дунае, его притоках и других реках в регионе. Особо опасная ситуация ожидается в районах городов Аугсбург, Бамберг, Нюрнберг и Регенсбург, а также в регионе Швабский Альб.