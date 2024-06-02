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На юге Германии из-за оползня с рельсов сошли два вагона скоростного поезда

Европа Материалы 2 июня 2024 11:52 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Два вагона скоростного поезда сошли с рельсов ночью в городе Швебиш-Гмюнд (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии из-за оползня, вызванного продолжающимися ливнями, передает Trend.

По сообщению местной полиции, никто из 185 пассажиров не пострадал.

В то же время в городе Пфаффенхофен-на-Ильме из-за непогоды, охватившей юг Германии, погиб пожарный. Он участвовал в операции по спасению людей от последствий наводнения и находился в надувной лодке, которая перевернулась. Его тело обнаружили утром.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой объявлен в нескольких районах Баварии. Метеорологи прогнозируют на воскресенье новые проливные дожди с грозами, которые могут вызвать повышение уровня воды в Дунае, его притоках и других реках в регионе. Особо опасная ситуация ожидается в районах городов Аугсбург, Бамберг, Нюрнберг и Регенсбург, а также в регионе Швабский Альб.

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