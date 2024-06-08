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Ущерб от наводнения в Германии оценивается в 2 млрд евро

Европа Материалы 8 июня 2024 02:46 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Ущерб от наводнения на юге Германии оценивается в 2 млрд евро. Об этом заявил в Берлине глава Объединения германских страховщиков GDV Йорг Асмуссен, передает Trend.

"Эти данные могут быть пересмотрены, потому что уровень воды в Дунае еще не нормализовался. Сейчас приоритет в том, чтобы как можно быстрее и эффективнее помочь пострадавшим", - заявил Асмуссен.

На прошлой неделе циклон "Квирина" принес на юг Германии ливни, которые привели к наводнениям. В некоторых районах Баварии и Баден-Вюртемберга за сутки выпало более 130 литров осадков на квадратный метр. В течение нескольких дней было нарушено железнодорожное сообщение между Мюнхеном и Штутгартом, а также не работал аэропорт Аугсбурга. Канцлер Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, подтвердил гибель шести человек в результате ЧП и сообщил, что еще семь считаются пропавшими без вести.

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