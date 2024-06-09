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Германия закупит спутники на €2,1 млрд

Европа Материалы 9 июня 2024 20:58 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Германия планирует закупить у компании OHB SE три спутника для своих вооруженных сил на сумму €2,1 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend.

Законодатели должны проголосовать по этому вопросу 12 июня. Также они могут разрешить покупку двух фрегатов класса F126 стоимостью около €3 млрд для укрепления обороны.

Ранее агентство Bloomberg писало, что правительство Германии намерено использовать опцион на покупку еще двух фрегатов класса F126 от голландской судостроительной компании Damen. Закупка двух дополнительных кораблей была предусмотрена контрактом на поставку четырех фрегатов этого класса, заключенным в 2020 году. Срок реализации опциона истекает в июне текущего года. Помимо генерального подрядчика Damen, в строительстве новых фрегатов для немецких Военно-морских сил участвуют партнеры голландской фирмы: французская компания Thales и немецкая верфь Blohm + Voss, входящая в промышленный концерн ThyssenKrupp.

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