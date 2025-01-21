Еврокомиссия представит новый Компас конкурентоспособности - Урсула фон дер Ляйен

БАКУ/Trend/ - Еврокомиссия представит свой новый Компас конкурентоспособности на следующей неделе, сообщила президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем специальном обращении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, передает Trend.

Она подчеркнула, что мировой порядок, который все представляли себе 25 лет назад, не стал реальностью. Вместо этого мир вступил в новую эпоху жесткой геостратегической конкуренции.

"Крупнейшие экономики мира соревнуются за доступ к сырьевым ресурсам, новым технологиям и глобальным торговым маршрутам. От искусственного интеллекта до экологически чистых технологий, от квантовых до космических технологий, от Арктики до Южно-Китайского моря - гонка началась. По мере того как это соперничество усиливается, мы, вероятно, продолжим наблюдать частое использование экономических инструментов, таких как санкции, экспортные ограничения и тарифы, направленных на защиту экономической и национальной безопасности.

Но важно сбалансировать необходимость защиты нашей безопасности с возможностью инноваций и повышения нашего процветания. В этом духе мы должны работать вместе, чтобы избежать глобальной гонки на дно, потому что никому не выгодно разрушать связи глобальной экономики. Вместо этого мы должны модернизировать правила, чтобы сохранить нашу способность приносить взаимную выгоду нашим гражданам", – заявила президент ЕвроКомиссии.

Она также добавила, что для европейцев эта гонка начинается дома.

"Европа имеет уникальную социальную рыночную экономику. У нас вторая по величине экономика и крупнейший торговый сектор в мире. У нас более высокая продолжительность жизни, строгие социальные и экологические стандарты и меньшие неравенства, чем у всех наших глобальных конкурентов. Европа – дом для огромного количества талантов, а также доказала свою способность привлекать идеи и инвестиции со всего мира. Наша способность изобретать и создавать недооценена. Доля Европы в мировых заявках на патенты сравнима с США и Китаем. Но мир меняется. Так должны измениться и мы", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что последние 25 лет Европа полагалась на подъем глобальной торговли для стимулирования своего роста.

"Она зависела от дешевой энергии из России. Но эти дни ушли в прошлое. Чтобы поддерживать наш рост в следующем квартале века, Европа должна сменить курс. Именно поэтому я попросила Марио Драги, президента Европейского центрального банка, представить отчет о конкурентоспособности Европы. На основе этого на следующей неделе Еврокомиссия представит наш дорожную карту – Компас конкурентоспособности, который будет определять нашу работу на следующие пять лет. Основное внимание будет уделено повышению продуктивности за счет сокращения разрыва в инновациях", – добавила она.

X: @Lyaman_Zeyn