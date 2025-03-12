Спецпред ЕС обсудила в Турции нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно завершила свой визит в Турцию, в ходе которого провела переговоры с турецкими официальными лицами по ряду ключевых региональных вопросов, сообщает Trend.

"Визит в Анкару завершился успешно. Благодарна коллегам в Турции за открытый и конструктивный обмен мнениями по вопросам Южного Кавказа и региональной повестки, включая нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, проблемы, связанные с конфликтом в Грузии, а также нормализацию отношений между Турцией и Арменией.

Также обсуждались возможности для укрепления сотрудничества и взаимодействия, которое может быть полезным для стран Южного Кавказа, Турции, Центральной Азии и ЕС. В условиях растущих глобальных вызовов крайне важно удвоить усилия для достижения региональной стабильности, безопасности и устойчивого мира", - отметила она в публикации на своей странице в соцсети X.