Цены на газ в Европе выросли на фоне ударов Израиля по Ирану

БАКУ /Trend/ - На фоне ударов Израиля по Ирану цена на газ на европейской бирже выросла на 4,5 процента.

По данным Лондонской фондовой биржи ICE, цена июльских фьючерсов на голубое топливо в нидерландском хабе TTF выросла до 453 долларов за тысячу кубометров, сообщает Trend.

Отметим, что за ночь более 200 истребителей ВВС Израиля атаковали более 100 целей, в том числе укрытия высокопоставленных военных в Иране. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штаба Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ядерных ученых и другие высокопоставленные лица.

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