Израиль отказался от переговоров с властями Палестины до разоружения ХАМАС

17 октября 2017 20:59 (UTC+04:00)

Израиль не будет вести "дипломатических переговоров" с палестинским правительством, которое опирается на исламистское движение ХАМАС без разоружения последнего и разрыва им связей с Ираном, говорится в заявлении по итогам заседания военного-политического кабинета, передает во вторник РИА Новости.

Решение форума ключевых израильских министров стало реакцией на договоренности движений ХАМАС и ФАТХ, которые, соответственно, правят в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, о преодолении десятилетней междоусобицы и восстановлении целостности политической системы.

"В развитие предыдущих решений правительство Израиля не будет вести дипломатических переговоров с палестинским правительством, которое опирается на ХАМАС, террористическую организацию, призывающую к уничтожению Израиля, до тех пор, пока оно выполнит следующие условия", - говорится в пресс-релизе.

От движения палестинских исламистов в Иерусалиме потребовали разоружения, разрыва связей с Ираном, освобождения двух удерживаемых в секторе Газа израильтян и возвращения останков двух погибших военных. К контролируемой фатхистами Палестинской национальной администрации обращено требование о продолжении борьбы с "террористической инфраструктурой ХАМАС" на Западном берегу.

"Финансовые средства и гуманитарное оборудование будет по-прежнему поступать в сектор Газа через Палестинскую администрацию и механизмы, специально для этого созданные", - говорится в решении.

Правительство национального единства, которое, по договоренностям ФАТХ и ХАМАС, должно с декабря заработать в секторе Газа, не является стороной ближневосточного мирного процесса. С палестинской стороны его курирует Организация освобождения Палестины, в которой ХАМАС не представлен.

Azernews Newspaper
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