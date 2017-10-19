Париж осудил израильские планы по строительству на Западном берегу Иордана

19 октября 2017 16:27 (UTC+04:00)

Французские власти осуждают новые планы Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и призывают Тель-Авив пересмотреть свою позицию, говорится в заявлении МИД Франции, передает РИА Новости.

Ранее некоммерческая организация (НКО) правозащитников "Шалом Ахшав" сообщила, что планы возвести свыше 2,6 тысячи единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан прошли на этой неделе различные этапы согласования в израильских инстанциях.

"Франция осуждает недавние решения израильских властей по разрешению строительства нескольких тысяч жилых объектов (3000 на 18 октября) в поселениях на Западном берегу реки Иордан, причем впервые с 2002 года — в сердце Хеврона", — сказано в заявлении МИД.

В МИД Франции обратили внимание на то, что темпы строительства Израилем жилья на этих территориях достигли беспрецедентного масштаба: в период с 2016 по 2017 год число проектов утроилось. Ведомство подчеркивает, что в соответствии с резолюцией 2334 СБ ООН колонизация незаконна по международным нормам, а непрерывное продолжение Израилем такой политики лишь усиливает напряженность на месте и ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования на основе концепции двух государств.

Azernews Newspaper
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