ЮНЕСКО получила уведомление о выходе Израиля из организации

29 декабря 2017 22:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле получила официальное уведомление о намерении Израиля выйти из рядов организации, говорится в распространенном в пятницу коммюнике.

"В качестве Генерального директора ЮНЕСКО я получила сегодня официальное уведомление израильского правительства о выходе Израиля из состава Организации 31 декабря 2018 года, решение о котором было объявлено 12 октября 2017 года", — написано в документе.

Азуле заявляет, что "глубоко сожалеет об этом решении, будучи уверена, что именно в рамках ЮНЕСКО, а не вне ее, государства могут действовать наилучшим образом, чтобы способствовать урегулированию разногласий, затрагивающих сферы компетенции Организации".

"Являясь членом ЮНЕСКО с 1949 года, Израиль занимает свое законное место в учреждении Организации Объединенных Наций, посвященном вопросам образования, культуры и науки. Место в рамках учреждения, занимающегося защитой свободы выражения мнений, предотвращением антисемитизма и расизма во всех его формах, и разработавшего уникальную программу просвещения в целях сохранения памяти о Холокосте и предотвращения актов геноцида. Место в рамках организации, наиболее активной в сфере диалога культур, борьбе с насильственным экстремизмом и сохранении наследия, в частности, пострадавшего в результате разрушений, совершенных террористическими группировками", — отмечает гендиректор.

По ее мнению, разногласия, которые существуют между государствами-членами и трансформируются в результаты голосования, являются предметом ответственности этих государств.

"Сохранение полноценного участия в функционировании ЮНЕСКО позволяет продолжить диалог, сотрудничество и партнерские отношения, которые сегодня необходимы более чем когда-либо. Я дала обещание приложить все необходимые усилия для их укрепления с первого дня своего вступления в должность", - заключает Азуле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Белый дом подтвердил договоренности США и Израиля по противодействию Ирану
США 29 декабря 23:15
Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В мире 29 декабря 15:28
Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана
Израиль 29 декабря 03:53
Тысячи верующих приняли участие в молитве о дожде у Стены плача в Иерусалиме
Израиль 28 декабря 23:44
Древние китайские письмена "цзягувэнь" внесены в реестр программы ЮНЕСКО "Память мира"
Китай 27 декабря 19:09
Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с 10 странами
Европа 26 декабря 00:28
Израильские военные задержали около 30 палестинцев
В мире 25 декабря 10:32
Двое турецких граждан будут депортированы из Израиля
Турция 25 декабря 08:43
Свыше трех тысяч палестинцев участвуют в столкновениях с израильской армией
Израиль 22 декабря 20:44
США откроют посольство в Иерусалиме, несмотря на решения ООН - Хейли
США 21 декабря 20:44
Премьер Израиля назвал ООН "домом лжи" перед голосованием по Иерусалиму
В мире 21 декабря 14:54
При разгоне демонстраций в Иерусалиме и других городах пострадали 82 палестинца
Израиль 21 декабря 04:27
В Израиле нашли руины византийского монастыря
В мире 20 декабря 15:56
Песков: Россия может быть посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта
В мире 20 декабря 13:48
Палестина выступает за пересмотр соглашения с Израилем, заключенного в Осло
Израиль 19 декабря 19:41
Этими картинами азербайджанцы выразили благодарность ЮНЕСКО (ФОТО)
Культура 18 декабря 17:14
Министр обороны Израиля призвал пересмотреть экономические отношения с Турцией
Израиль 17 декабря 22:31
В Израиле скончалась учительница Владимира Путина по немецкому языку
Россия 17 декабря 21:24