В Израиле рассказали, сколько ракет выпустили по его территории в 2017 году

По территории Израиля в 2017 году были выпущены 43 ракеты из сектора Газа и с Синайского полуострова, сообщила армия страны в Twitter, передает РИА Новости.

Вооруженные силы в ответ произвели удары по 59 целям в секторе Газа, в том числе по пусковым установкам, тренировочным лагерям, мастерским по производству оружия и наблюдательным.

Военные за год изъяли 455 единиц оружия и обнаружили 42 подпольные мастерские по производству оружия.

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