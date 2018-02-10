Израиль нанес удар по иранским системам управления беспилотниками в Сирии

Израильская авиация разбомбила в Сирии "иранские системы контроля", отправившие в ночь на субботу беспилотный летательный аппарат в воздушное пространство еврейского государства, сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, передает РИА Новости.

Как ранее сообщалось, беспилотник был перехвачен боевым вертолетом в районе Голанских высот. Ответный авианалет был встречен огнем ПВО Сирии, после которого истребитель F-16 упал на севере Израиля.

"Армия обороны Израиля атаковала иранские системы контроля в Сирии, которые отправили БПЛА в воздушное пространство Израиля", — написал Конрикус в микроблоге в Twitter.

"Точные попадания в объект управления БПЛА подтверждены", — добавил он.

Подполковник написал, что "события продолжают развиваться". "Иран несет ответственность за это вопиющее нарушение израильского суверенитета", — сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.