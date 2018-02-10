Тегеран опроверг сообщения о перехвате Израилем "иранского беспилотника"

10 февраля 2018 19:14 (UTC+04:00)

Иран считает смехотворными утверждения Израиля о перехвате "иранского беспилотника", запущенного с территории Сирии. Об этом представитель МИД Бахрам Касеми заявил в эфире телеканала Press TV, передает РИА Новости.

"Заявления о полете иранского дрона слишком смехотворны, чтобы отвечать на них, потому что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе законного и конституционного правительства", - цитирует телеканал Касеми.

Утром израильские военные объявили, что перехватили над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся со стороны Сирии, и в ответ атаковали базу БПЛА в районе Пальмиры. Сирийские ПВО открыли по израильским самолетам зенитный огонь. Один истребитель F-16 потерпел крушение, но был ли он сбит, пока неясно. Его экипаж катапультировался над своей территорией.

Позже израильская авиация совершила еще один налет, по итогам которого отчиталась об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных объектов, в том числе батарей ПВО. В Сирии обвинили Израиль в агрессии.

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